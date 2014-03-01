مصدر بمجلس الوزراء: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية ظهر السبت

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، ظهر السبت.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه تم إبلاغ الوزراء رسميًا بموعد حلف اليمين والتواجد في قصر الاتحادية الساعة ١٢ ظهر السبت.

وأكد المصدر أن مصير شركات قطاع الأعمال العام لم يحدد بشكل نهائي ومازال غامضًا، ويوجد تصور بأن تكون تابعة لوزارة مستقلة يرأسها إبراهيم العشماوي الذي التقى «محلب» في وقت سابق.

وحسم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، معظم الحقائب الوزارية، بعد الاستقرار على استمرار نبيل فهمى للخارجية، والمهندس إبراهيم الدميرى، للنقل، فيما سينضم المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، للحكومة أثناء حلف اليمين الدستورية وسيتولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، المقرر له أمام الرئيس عدلي منصور بالاتحادية خلال ساعات.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة وهم اللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية، وأشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد مختار جمعه للأوقاف، ومحمد إبراهيم شاكر للآثار، وعادل لبيب للتنمية المحلية والإدارية، وعاطف حلمي للاتصالات، ودرية شرف الدين للإعلام، وخالد عبدالعزيز للشباب والرياضة، ومحمود أبوالنصر للتربية والتعليم، وشريف إسماعيل للبترول، وهشام زعزوع للسياحة، وأمين المهدي للعدالة الانتقالية ومحلس النواب، ومنير فخري عبدالنور للتجارة والاستثمار، وأيمن فريد أبوحديد للزراعة واستصلاح الأراضي، وليلى إسكندر للبيئة، ونبيل فهمي للخارجية، وإبراهيم الدميري للنقل وجميعهم مستمرون من حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

كما ضم التشكيل 8 وزراء جدد هم ناهد عشري، للقوى العاملة، وإبراهيم يونس للإنتاج الحربي، ومحمد شاكر للكهرباء، وغادة والي للتضامن، وحسام أبوالخير للطيران المدني، وخالد حنفي للتموين والتجارة الداخلية، ومصطفى مدبولي للإسكان، وهانى قدري للمالية.

وظل هناك عدد من الحقائب الوزارية معلقة، وقالت مصادر إن سيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، الأقرب إلى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن يونس للعدل، ومحمد عبدالمطلب للري، وعادل العدوي للصحة، وصابر عرب للثقافة، إلا أنه لم يحسم أمر هذه الحقائب.