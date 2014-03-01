أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«أطباء بلا حقوق»: لا نية حقيقية لحل مشاكلنا بعد تعيين «العدوي» وزيرًا للصحة

  • مصر
  • 10
Google+ Print

رفضت حركة «أطباء بلا حقوق» تعيين الدكتور عادل العدوي وزيرًا للصحة، في التشكيل الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب، قائلة إن اختياره «يعبر عن عدم وجود نية حقيقية لحل مشاكل وزارة الصحة».

وقالت الحركة إن «العدوي» كان وكيل الوزارة للطب العلاجي في وزارتي الدكتور أشرف حاتم والدكتور عمرو حلمي، لذلك فإن تعيينه يعد إعلانا بعدم وجود أي نية حقيقية لتغيير السياسات التي سارت عليها وزارات الصحة السابقة، والتي أثبتت فشلها التام سواء في تقديم خدمة صحية محترمة، أو حتى مقبولة، للمواطن المصري، أو توفير حياة كريمة لمقدمي الخدمة الصحية.

وأضافت أن «العدوي» ظل مسؤولا عن الطب العلاجي إلى الآن، ولم نلمس أي تغيير في تحسن مستوى الخدمة.

وأشارت «أطباء بلا حقوق» إلى أنه كان أحد الموقعيين على فاكس أرسل لكل المستشفيات قبل إضراب الأطباء في 17 مارس الماضي، والذي أقر في جمعية عمومية، يطالب بتحويل أي طبيب يضرب للتحقيق معه في النيابة العامة.

وقالت الحركة «لقد كنا نتمنى أن يأتي التغيير الوزاري بتغيير يعبر عن تغيير السياسات، وليس مجرد تغيير للوجوه التي تعبر عن نفس السياسات القديمة الفاشلة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية