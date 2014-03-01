إصابة تاجر ونجله في حادث تصادم قطار بسيارة «نصف نقل» في «مزلقان» بالمحلة

أصيب تاجر ونجله، مساء الجمعة، في حادث تصادم قطار قادم من طنطا والمتجه إلى المنصورة بسيارة «نصف نقل»، أثناء عبورها «مزلقان ترعة القاصد» بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قال العميد مجدي سعيد الدين، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الغربية، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن القطار القادم من طنطا إلى المنصورة اصطدم بسيارة «نصف نقل»، كانت قادمة في الاتجاه المعاكس عند «مزلقان القاصر».

وأضاف «سعيدالدين» أن الحادث أسفر عن إصابة قائد السيارة ونجله، مشيرًا إلى أن الحادث لم يؤثر على الحركة المرورية.

تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.