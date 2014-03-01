تعرف على منافس ميدو الذي عاد من الإيقاف بسبب المنشطات

ينتظر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك اختبارا إفريقيا جديدا أمام كابوسكورب الأنجولي يوم السبت والذي يدربه البلغاري المثير للجدل إدوارد إيرانوسيان.

الزمالك تأهل لهذا الدور بعد الفوز على دوان بطل النيجر في الاختبار الإفريقي الأول لمدربه أحمد حسام "ميدو" 3-0 في مجموع نتيجتي لقاءي الذهاب والإياب.

أمام الفريق الأنجولي الذي يلعب في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه تأهل لهذا الدور بعد الفوز بنتيجة 7-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة أمام كوت دور بطل سيشل.

مدرب الفريق هو البلغاري إيرانوسيان صاحب الـ53 عاما الذي قاده للتتويج بالدوري الأنجولي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

وذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن إيرانوسيان الذي تولى تدريب كابوسكورب بداية عام 2013 كان موقوفا لأربع سنوات بسبب تقديم اقراص تحتوي على مواد محفزة للأداء للاعبيه اثناء توليه تدريب كينيراس القبرصي.

وكان إيرانوسيان قاد لوكوموتيف بلوفديف البلغاري للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري عام 2004 وتولى مسؤولية كابوسكورب خلفا للروسي فيكتور بوندارينكو.