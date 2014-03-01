أسباب تدفع الزمالك للتفاؤل أمام كابوسكورب.. وغيرها للتشاؤم

ينتظر الزمالك مواجهة قوية وصعبة أمام ضيفه كابوسكورب الأنجولي مساء السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تأهل لهذا الدور بعد الفوز على دوان بطل النيجر في الاختبار الإفريقي الأول لمدربه أحمد حسام "ميدو" 3-0 في مجموع نتيجتي لقاءي الذهاب والإياب.

أمام الفريق الأنجولي الذي يلعب في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه تأهل لهذا الدور بعد الفوز بنتيجة 7-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة أمام كوت دور بطل سيشل.

ولكن من هو كابوسكورب الذي تسمع الجماهير المصرية اسمه للمرة الأولى هذا الموسم؟

الحقيقة أن الفريق الأنجولي حديث التأسيس يتمتع بقوة كبيرة تهدد مشوار الزمالك في البطولة الإفريقية، وهو أكثر ما يخشاه جماهير الفريق الأبيض الساعية للعودة بقوة لمنصات التتويج تحت قيادة ميدو.

النادي الذي تأسس عام 1994 يلعب لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الموسم الماضي بالدوري الأنجولي.

لعب للمرة الأولى في الدوري الأنجولي الممتاز عام 2008، ونجح سريعا في الدخول في أجواء المنافسة لينهي المسابقة وصيفا في 2011.. ويتوج في 2013.

وتوج أيضا كابوسكورب لأول مرة بالسوبر الأنجولي هذا الموسم.

الجميع يعرف أن الأسطورة البرازيلية ريفالدو لعب في أدغال إفريقيا لفريق أنجولي، هو كابوسكورب الذي ارتدى قميصه حتى نوفمبر 2012.

ويضم الفريق الأنجولي حاليا هداف مازيمبي السابق مابي مبوتو في خط الهجوم، والكاميروني ألبيرت ميونج.

كما يضم بين صفوفه ثلاثة لاعبين برتغاليين في مركز خط الوسط.

في حين يخسر الزمالك مؤمن زكريا للإيقاف، ودومينيك دا سيلفا غير المقيد إفريقيا.

مدرب الفريق هو البلغاري المثير للجدل إدوارد إيرانوسيان صاحب الـ53 عاما.

إيرانوسيان تولى تدريب كابوسكورب بداية عام 2013 بعد انتهاء إيقافه أربع سنوات بسبب تقديم اقراص تحتوي على مواد محفزة للأداء للاعبيه اثناء توليه تدريب كينيراس

القبرصي في 2008.

ما يزيد صعوبة مهمة الزمالك غير مواجهة صعبة داخل الملعب.. هو عدم وضوح الرؤية بشأن حضور جماهيره المباراة حتى الآن.

الزمالك ليس معاقبا بحرمان جماهيره من الحضور، ولكن الداخلية ترفض الحضور الأبيض للمباراة بعد المناوشات بين قوات الأمن وجماهير الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

ليس كل ما في المواجهة يعتبر نذير شؤم على الزمالك، فهناك أسباب أخرى تدفع جماهير الفريق الأبيض للتفاؤل.

ما هي .. ؟

أولها أن الزمالك يسير بخطى ثابتة مع ميدو، فلعب الفريق تحت قيادته ست مباريات حقق الفوز في أربع مناسبات، وتعادل مرتين.

وقدم الزمالك دفعة معنوية لمدربه الشاب صاحب الـ31 عاما بالتوقيع معه على عقد يمتد لعامين ونصف.

وحصل الزمالك على فترة راحة مناسبة بعدما لعب أخر مبارياته يوم الاثنين الماضي أمام اتحاد الشرطة، وهو المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما يعود محمد إبراهيم لقائمة الزمالك في المباراة بعدما غاب عن المواجهة السابقة أمام الشرطة ضمن سياسة التدوير التي يتبعها ميدو.