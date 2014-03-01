الأهلي الأقوى إفريقيا يبدأ مشوار دوري الأبطال أمام ' زبون ' المصريين

يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجه يانج أفريكانز التنزاني خارج ملعبه في ذهاب دور الـ32 يوم السبت.

الأهلي حامل اللقب يبدأ مشواره في دوري الأبطال منتشيا بالفوز على الصفاقسي 3-2 والتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

تتويج الأهلي بالسوبر الذي حوله للنادي الأنجح في العالم.. جاء لينهي سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الممتاز.

يانج أفريكانز الذي لم يشارك في نسخة الموسم الماضي يعود بشكل قوي بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على كومور زين بطل جزر القمر 12-2 في مجموع لقاءي ذهاب وإياب الدور التمهيدي.

ولن تكون مواجهة يانج أفريكانز غريبة على الفريق الأحمر.

فالأهلي واجه يانج أفريكانز في نفس الدور عام 2009، وفاز الفريق الأحمر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب 4-0.

ففاز الأهلي 3-0 في القاهرة بتوقيع محمد بركات "هدفين" وأمادو فلافيو.

وكرر الأهلي تفوقه في الإياب بهدف فلافيو.

ولعب الزمالك أمام يانج أفريكانز في الدور التمهيدي من نسخة 2012.

حيث تعادل الفريق الأبيض خارج الديار 1-1 بهدف سجله عمرو زكي، وقاد أحمد حسام "ميدو" فريقه لدور الـ32 بالفوز 1-0 في القاهرة.

أبرز ما يواجه الأهلي في دار السلام هو ارتفاع درجة الحرارة التي اشتكى منها الجهاز الفني للفريق الأحمر.

كما طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغيير فندق الإقامة قبل وصول بعثة الأهلي لتنزانيا.

ويغيب عن الفريق الأحمر صانع ألعابه عبد الله السعيد الذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية.