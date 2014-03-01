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ريكاردو: كنت أعلم صعوبة اختيار تشكيل الإسماعيلي قبل التعاقد

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ريكاردو: كنت أعلم صعوبة اختيار تشكيل الإسماعيلي قبل التعاقد ريكاردو: كنت أعلم صعوبة اختيار تشكيل الإسماعيلي قبل التعاقد

يحاول ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي الوصول لتشكيل ثابت للدراويش رغم النقص العددي للفريق بحسب تصريحاته قبل مباراة إيتشايبي الكونجولي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وقال المدرب البرازيلي للصحفيين: "قبل التعاقد مع الإسماعيلي كنت أعرف الصعوبات التي تنتظرني".

وتابع مدرب الهلال السوداني السابق "تعودت التعامل مع كل الظروف الصعبة، والتغلب عليها.. وهو ما أحاول فعله من جديد مع الإسماعيلي".

وأضاف ريكاردو الذي وصل مع الإسماعيلي من قبل لمباراة فاصلة على درع الدوري "حاليا هدفي هو رفع الروح المعنوية لكل اللاعبين، لنستفيد من قدراتهم".

وأضاف عن مباراة إيتشايبي "اللقاء صعب، لكن هدفنا هو الخروج بأفضل نتيجة حتى نكون في وضع جيد خلال جولة الإياب".

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