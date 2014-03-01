“الوايت نايتس” يتحدى الأمن ويُعلن حضوره مباراة الزمالك وكابوسكورب

قررت رابطة أولتراس وايت نايتس المنتمية لنادى الزمالك حضور مباراة الزمالك وكابروسكوب فى ذهاب دور ال32 والذى سيقام على ستاد القاهرة فى تمام السابعه إلا ربع.

وأعلنت الرابطة فى بيان رسمى لها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” إنها ستلتزم بضبط النفسى لأقصى درجة وستبذل قصارى جهدها من أجل الظهور بشكل جيد .

وجاء البيان على النحو التالى :-

“جمهورك كتب بايديه معني الوفاء .. سبعة أعوام مضت فى عشق ” الملك العظيم ” صاحب الـ١٠٣ عام ، كنا دومًا حجر الأساس فى الحصن ، و الحراس الأبديين للقلعه البيضاء .. لم نتخلف و لن نتخلى أبدًا عن النداء ، سبعة سنوات فى عمر المجموعه تجسد أعظم و أبهى صور الوفاء و الانتماء .. لا يوجد على وجه الأرض من يخاف على مصلحة الزمالك أكثر من جمهوره العظيم ، و لن يتحمل أحد مسؤولية حماية المدارج و الجموع الغفيره غيرنا .. و كما أعلنا مرارًا و تكرارًا إنا لها ، بكل ما أوتينا من طاقة و مجهود .. فنادينا هو ما يجعل لحياتنا معنى و يعطيها اللون و الرائحة .. لذا تقرر باذن الله تجمع جروب أولتراس وايت نايتس و كل جماهير الزمالك غدًا السبت الموافق ١-٣ ، فى تمام الساعه ٤ أمام بوابة تالته يمين القاهرة ، لحضور مباراة الذهاب فى دور الـ٣٢ من دورى أبطال افريقيا .. يرجى الحضور بتيشيرت الزمالك أو المجموعه ، و كوفية المجموعه .. و الله الموفق .. أفريقيا تعرف أمجاده !!”.

ملحوظه هام:- الزمالك غير معاقب أفريقيًا بمنع الجمهور ، و تصريحات حكم المباراة و المراقب أكدت انه لن تلغى المباراة و لن تحسب للفريق الضيف ، و لن يعاقب الزمالك بأدنى عقوبه فى حالة وجود الجماهير فى المدرجات