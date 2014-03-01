أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الوايت نايتس” يتحدى الأمن ويُعلن حضوره مباراة الزمالك وكابوسكورب

Google+ Print
“الوايت نايتس” يتحدى الأمن ويُعلن حضوره مباراة الزمالك وكابوسكورب “الوايت نايتس” يتحدى الأمن ويُعلن حضوره مباراة الزمالك وكابوسكورب

الوايت نايتس

قررت رابطة أولتراس وايت نايتس المنتمية لنادى الزمالك حضور مباراة الزمالك وكابروسكوب فى ذهاب دور ال32 والذى سيقام على القاهرة فى تمام السابعه إلا ربع.

وأعلنت الرابطة فى بيان رسمى لها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” إنها ستلتزم بضبط النفسى لأقصى درجة وستبذل قصارى جهدها من أجل الظهور بشكل جيد .

وجاء البيان على النحو التالى :-

“جمهورك كتب بايديه معني الوفاء .. سبعة أعوام مضت فى عشق ” الملك العظيم ” صاحب الـ١٠٣ عام ، كنا دومًا حجر الأساس فى الحصن ، و الحراس الأبديين للقلعه البيضاء .. لم نتخلف و لن نتخلى أبدًا عن النداء ، سبعة سنوات فى عمر المجموعه تجسد أعظم و أبهى صور الوفاء و الانتماء .. لا يوجد على وجه الأرض من يخاف على مصلحة الزمالك أكثر من جمهوره العظيم ، و لن يتحمل أحد مسؤولية حماية المدارج و الجموع الغفيره غيرنا .. و كما أعلنا مرارًا و تكرارًا إنا لها ، بكل ما أوتينا من طاقة و مجهود .. فنادينا هو ما يجعل لحياتنا معنى و يعطيها اللون و الرائحة .. لذا تقرر باذن الله تجمع جروب أولتراس وايت نايتس و كل جماهير الزمالك غدًا السبت الموافق ١-٣ ، فى تمام الساعه ٤ أمام بوابة تالته يمين القاهرة ، لحضور مباراة الذهاب فى دور الـ٣٢ من دورى أبطال افريقيا .. يرجى الحضور بتيشيرت الزمالك أو المجموعه ، و كوفية المجموعه .. و الله الموفق .. أفريقيا تعرف أمجاده !!”.

ملحوظه هام:- الزمالك غير معاقب أفريقيًا بمنع الجمهور ، و تصريحات حكم المباراة و المراقب أكدت انه لن تلغى المباراة و لن تحسب للفريق الضيف ، و لن يعاقب الزمالك بأدنى عقوبه فى حالة وجود الجماهير فى المدرجات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة