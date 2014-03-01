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جين ساكي: نتابع محاولات “الجزيرة” للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في مصر

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جين ساكي: نتابع محاولات “الجزيرة” للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في مصر جين ساكي: نتابع محاولات “الجزيرة” للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في مصر

جين ساكي

وجه أحد الصحفيين سؤالًا لجين ساكي المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية حول رأي الولايات المتحدة في ممارسات المؤقتة في وما إذا كانت هذه الممارسات ستقود مصر إلى طريق الديموقراطية.

وقالت ساكي ردًا على السؤال قائلة أنها تعتقد أن قناة الجزيرة تحاول أن ترفع الوعي بشأن الحريات وخاصة حرية الإعلام.

وأضافت أن أمريكا قلقة بشأن تناقص حرية التعبير والصحافة في مصر، خاصة أن الحكومة تستهدف الصحفيين وتطاردهم بشأن التحقيق في ادعاءات ملفقة، متجاهلة تمامًا قواعد حماية الحقوق والحريات.

وأكدت أن كل الصحفيين وبغض النظر عن انتماءاتهم لابد وألا يكونوا غير معرضين للعنف، التخويف، أو الإعتقال من قبل الشرطة، بل على العكس، لابد من حمايتهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم بشكل جيد.

كما أشارت ساكي أن أمريكا تراقب عن قرب محاولات الجزيرة للدفاع عن حقوق الصحفيين في مصر وقد عبرنا لمصر بوضوح عن ضرورة وأهمية السماح للصحفيين بممارسة الصحفيين عملهم بحرية وقد شددنا على ضرورة الإفراج عن الأكاديميين والصحفيين المعتقلين، حيث أه من غير الممكن، بل من المستحيل على الصحفيين القيام بمهام عملهم في ظل هذه التشديدات.

وأنهت ساكي كلامها قائلة: “لذا نحن نشدد على مصر في العلن وبالطبع في الخفاء على أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية لإرساء قواعد الديموقراطية وسنظل خلف الحكومة المصرية المؤقتة حتى تتحقق حرية الصحافة”.

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