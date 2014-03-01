بالفيديو – هدفان مصريان يلهمان صلاح أمام فولام

هدفان مصريان فقط سكنا شباك فولام يلهمان محمد صلاح جناح تشيلسي الدولي الذي من المرجح أن يبدأ أساسيا لأول مرة مع فريقه يوم السبت.

صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيا منذ انتقاله لتشيلسي في يناير ولعب لدقائق معدودة كبديل، إلا أن التقارير الإنجليزية أشارت إلى تزايد فرص الدولي المصري في الظهور أساسيا أمام فولام بعد مباراة قوية للزرق أمام جالاتاسراي في تركيا.

وربما على الجناح المصري هدفين مصريين سكنا شباك فولام قبل مواجهة السبت، حتى تكون دافعا له للبزوغ حال المشاركة أساسيا.

يسترجعها معكم FilGoal.com ..

ميدو

رغم أن مشوار ميدو في إنجلترا بدأ عام 2005 مع توتنام، إلا أنه لم ينجح في هز شباك فولام إلا في أغسطس 2007 مع ميدلسبره.

ميدو الذي انتقل إلى ميدلسبره عام 2007 سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى فولام الذي كان يتقدم بهدف، بتسديدة قوية خدعت الحارس وسكنت الشباك.

وقاد ميدو فريقه للفوز 2-1.

المحمدي

سجل أحمد المحمدي هدفين مع هال سيتي هذا الموسم، سكن واحد منهما شباك فولام في فوز النمور الكبير 6-0.

واستلم الجناح الدولي المصري الكرة داخل منطقة جزاء فولام بعد ركنية، ليسيطر عليها ويسدد في الشباك ويفتتح التسجيل للنمور.