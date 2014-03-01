أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – هدفان مصريان يلهمان صلاح أمام فولام

Google+ Print
بالفيديو – هدفان مصريان يلهمان صلاح أمام فولام بالفيديو – هدفان مصريان يلهمان صلاح أمام فولام

هدفان مصريان فقط سكنا شباك فولام يلهمان محمد صلاح جناح تشيلسي الدولي الذي من المرجح أن يبدأ أساسيا لأول مرة مع فريقه يوم السبت.

صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيا منذ انتقاله لتشيلسي في يناير ولعب لدقائق معدودة كبديل، إلا أن التقارير الإنجليزية أشارت إلى تزايد فرص الدولي المصري في الظهور أساسيا أمام فولام بعد مباراة قوية للزرق أمام جالاتاسراي في تركيا.

وربما على الجناح المصري هدفين مصريين سكنا شباك فولام قبل مواجهة السبت، حتى تكون دافعا له للبزوغ حال المشاركة أساسيا.

يسترجعها معكم FilGoal.com ..

ميدو

رغم أن مشوار ميدو في إنجلترا بدأ عام 2005 مع توتنام، إلا أنه لم ينجح في هز شباك فولام إلا في أغسطس 2007 مع ميدلسبره.

ميدو الذي انتقل إلى ميدلسبره عام 2007 سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى فولام الذي كان يتقدم بهدف، بتسديدة قوية خدعت الحارس وسكنت الشباك.

وقاد ميدو فريقه للفوز 2-1.

المحمدي

سجل أحمد المحمدي هدفين مع هال سيتي هذا الموسم، سكن واحد منهما شباك فولام في فوز النمور الكبير 6-0.

واستلم الجناح الدولي المصري الكرة داخل منطقة جزاء فولام بعد ركنية، ليسيطر عليها ويسدد في الشباك ويفتتح التسجيل للنمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات