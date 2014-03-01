جوارديولا: جوتزه ليس ميسي

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ على لاعب فريقه ماريو جوتزه، ثم استدرك "لكنه ليس ميسي".

وكان بيب قد تلقى سؤال حول هل يؤمن بأن جوتزه سيكون ليونيل ميسي بايرن ميونيخ، في إشارة إلى الأداء الهائل الذي قدمه الأرجنتيني تحت قيادة جوارديولا حين كان الأخير مدربا لبرشلونة.

ورد بيب "لا توجد مقارنة بين جوتزه وميسي.. ليونيل هو اللاعب الأفضل في التاريخ".

وتابع "جوتزه يمر بعامه الأول مع بايرن، لازال في الـ21 من عمره.. يقدم عروضا ممتازة ويتطور".

وأضاف "أساعد جوتزه، إنه حاليا أفضل لاعبي ألمانيا، لكن ميسي مستوى أخر".