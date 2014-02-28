رئيس الحكومة التونسية يعفي 18 محافظًا

أجرى رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، تغييرا شمل 18 محافظا، بينهم محافظ تونس العاصمة.

وأعلن أن وزير الداخلية لطفي بن جدو في بيان له أن رئيس الحكومة التونسية، قرر إجراء حركة في سلك الولاة (رؤساء المحافظات). وشملت التعيينات الجديدة بالخصوص محافظات الشمال (تونس، منوبة، بن عروس) والشمال الغربي (باجة، الكاف وسليانة) والجنوب (توزر، قبلي ، مدنين، تطاوين وقفصة ومجاورتها القصرين ) إضافة إلى محافظات مناطق سياحية (نابل، سوسة، والمنستير).

يذكر أن مهدي جمعة أعفى في العاشر من الجاري 17 مسؤولا من مهامهم بمكاتب رئاسة الحكومة، بينهم 9 مستشارين و8 مكلفين بمهمة ، وقام بتعيين مستشار دبلوماسي.

وكان جمعة تعهد في أولى تصريحاته بعد اختياره رئيسا للحكومة بمراجعة التعيينات في المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة منها المرتبطة بالانتخابات، مؤكدا أن المراجعات ستكون على أساس الحياد والكفاءة، وطبقا لما يقتضيه القانون.