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عادل العدوى يقترب من تولى وزارة الصحة خلفا للرباط

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عادل العدوى يقترب من تولى وزارة الصحة خلفا للرباط عادل العدوى يقترب من تولى وزارة الصحة خلفا للرباط

يعد الدكتور عادل العدوى، أستاذ العظام ونائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا، الاسم الأقرب لتولى هذا المنصب، خلفا للدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان بالحكومة المستقيلة.

ولا يعد العدوى، فى حال توليه المنصب نهائيا، قادما من خارج ديوان الوزارة، وهو الأمر الذى تكرر مع معظم من وزراء الصحة السابقين، والذين فى الأغلب ما يتم اختيارهم من بين أساتذة كليات الطب بالجامعات المختلفة، على رأسها كلية طب قصر العينى، فعلى الرغم من خلفيته الجامعية، إلا أنه شغل منصب مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، معاصرا 3 وزراء وهم الدكتور أشرف حاتم، والدكتور عمرو حلمى والدكتور فؤاد النواوى.

وتعد تلك هى المرة الثانية التى يرشح بها الدكتور عادل العدوى لمنصب وزير الصحة، حيث كان من ضمن الأسماء المرشحة للمنصب أثناء تشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق.

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مصر 365