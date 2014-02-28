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الخارجية السعودية تبدي تعجبها من الموقف الروسي حيال الأزمة السورية

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الخارجية السعودية تبدي تعجبها من الموقف الروسي حيال الأزمة السورية الخارجية السعودية تبدي تعجبها من الموقف الروسي حيال الأزمة السورية

الأمير سعود ال فيصل – وزير الخارجية السعودي

أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من تعليق قسم الصحافة ، والإعلام بوزارة الخارجية الروسية الصادر يوم الثلاثاء الماضى ، والذي قالت إنه “أقحم فيه اسم المملكة العربية السعودية في محاولة للي الحقائق’، ولوم المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوري ضد العدوان البشع الذي يتعرض له على يد النظام السوري الجائر ، الذي لم يتورع عن استخدام أعتى العتاد العسكري المخصص للحروب ممثلا في الدبابات والمدافع والطائرات الحربية ، بل وحتى استخدام السلاح الكيماوي المحرم والمجرم ، وفي انتهاك واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية” .

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السعودية،  ”إنه في ظل الحقائق الدامغة والواضحة للعيان ، فإن ما يثير الاستغراب والدهشة هو استمرار مناصرة روسيا للنظام السوري المجرم ، بل والتصدي لكل الحلول السياسية التي سعى إلى الاضطلاع بها مجلس الأمن ، واستمرار هذا الدعم حتى في ظل محاولات النظام إفشال الحل السياسي لمؤتمر (جنيف 2) وتحريفه عن مساره وأهدافه الرامية إلى تشكيل هيئة انتقالية للحكم تنهي الأزمة السورية .

أ ش أ

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