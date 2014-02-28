“البنتاغون”: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن قيام كوريا الشمالية بتجربة اطلاق اربعة صواريخ قصيرة المدى من نوع سكود الخميس ينتهك قرارات الامم المتحدة التي تحظر عليها إطلاق صواريخ بالستية.

وكان الناطق باسم الجيش الاميركي الكولونيل ستيفن وارين اعلن الخميس ان المجموعة الدولية سمحت لبيونغ يانغ باجراء مثل هذا النوع من التجارب وهو ما تقوم به “بشكل منتظم”.

وقال وارين في بيان الجمعة: “بالأمس اعلنت عن طريق الخطأ ان قرارات مجلس الامن الدولي تسمح لكوريا الشمالية باطلاق صواريخ سكود، لكن الوضع ليس كذلك”، واوضح ان “القرارين 1718 و1874 الصادرين عن مجلس الامن الدولي يحظران على كوريا الشمالية اطلاق أي صاروخ بالستي وهذا يشمل صواريخ سكود”.

وهذان القراران اعتمدا بالاجماع في مجلس الامن عامي 2006 و2009 بعد تجارب نووية كورية شمالية.

والصواريخ التي اطلقت الخميس من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في اتجاه البحر يبلغ مداها 200 كلم. وحصل ذلك بعد ايام على بدء المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الخميس أربعة صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر.