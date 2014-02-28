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حزب الدستور يدين الإعتداء على المسجد الأقصى

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حزب الدستور يدين الإعتداء على المسجد الأقصى حزب الدستور يدين الإعتداء على المسجد الأقصى

حزب الدستور – ارشيفية

 

يحذر حزب الدستور من المخطط الإجرامى الذى شرعت إسرائيل فى تنفيذه ضد واحد من أهم المقدسات الإسلامية وهو المسجد الأقصى أولى الكعبتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام.

فقد شرع الكنيست الإسرائيلى فى إصدار قانون يبسط بموجبه السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ضارباً بعرض الحائط الإتفاقات والترتيبات التى تمت على أثر فك الإرتباط بين المملكة الأردنية والضفة الغربية، والتى تم بموجبها إبقاء تبعية المسجد الأقصى لوزارة الأوقاف الأردنية.

لقد استهانت اسرائيل بالعالم العربى والعالم الإسلامى إلى أبعد الحدود حتى ظنت أنها تستطيع بسط سيطرتها على أقدس مقدساته دون ما خوف من عواقب أو رد فعل رادع، وهى بهذا تخطو الخطوة الأخيرة فى طريقها لإقامة هيكلها المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى أو على الأقل إقتسامه مع المسلمين.

أننا ندعو رئاسة الجمهورية والحكومة إلى إتخاذ خطوات جادة وحاسمة إزاء هذا المخطط الإسرائيلى وعلى رأسها، إجراء مشاوات عاجلة مع الدول الإسلامية خاصة المملكة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى التى أنشأت عام 1969 على أثر حريق المسجد الأقصى، وكان هذا العدوان سبباً فى إنشائها، وذلك لعقد قمة إسلامية عاجلة لتوجيه رسالة جماعية من العالم الإسلامى إلى إسرائيل يطالبها فيه بالتوقف الفورى عن هذه الأعمال العدوانية الموجهة للعالم الإسلامى وإلا فإن كافة الدول الإسلامية ستطالب المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عقابية بحق اسرائيل لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة وتهديدها السلم الأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومساندة الأردن فى حقها فى الإشراف على المسجد الأقصى، طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لإتخاذ التدابير اللازمة إزاء هذا العدوان الإسرائيلى الجديد الذى يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، عقد جلسة عاجلة لإتحاد المجالس النيابية الإسلامية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك طرح القضية علىالإتحادات البرلمانية العالمية.

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