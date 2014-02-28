“جبهة النصرة” تعدم سوريين اثنين في عرسال اللبنانية

أعدمت “جبهة النصرة” في بلدة عرسال اللبنانية سوريين اثنين تتهمهما بأنهما موالين للنظام السوري.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن “جبهة النصرة نفذت في جرود عرسال حكم الإعدام بسوريين مواليين للنظام، وهما علي ومحمد الكوز”.

وأشارت إلى أن الإعدام جرى بعدما كانت الجبهة وزّعت بياناً اتهمت فيه 12 سورياً بالتعامل مع النظام.

وعرسال الواقعة في البقاع الشمالي والمحاذية للحدود اللبنانية – السورية، تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وتشير تقارير إعلامية إلى وجود مقاتلين تابعين للمعارضة السورية وجبهة النصرة في البلدة.