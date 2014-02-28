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مباحث أسوان تعثر على جثة طفلة ملقاة بجوار مسجد بأسوان وتقبض على قاتلها

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مباحث أسوان تعثر على جثة طفلة ملقاة بجوار مسجد بأسوان وتقبض على قاتلها مباحث أسوان تعثر على جثة طفلة ملقاة بجوار مسجد بأسوان وتقبض على قاتلها

الطفلة المقتولة

تمكنت مباحث أسوان بقيادة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث أسوان من كشف لغز العثور على جثة طفلة ملفوفة فى بطانية، وبها آثار للتعذيب فى كل جسدها وملقاه بجوار مسجد بمنطقة كيما بمدينة أسوان، وتوصلت التحريات التي أجراها الرائد محمود حامد رئيس مباحث قسم ثان أسوان، بأن قاتل الطفلة هو والدها، وعلى الفور تم ضبطه.

وفى اعترافاته أقر قاتل طفلته البالغة من العمر خمس سنوات؛ أن نجله الأصغر أبلغه بأنه رأى الطفلة القتيلة تخلع ملابسها أمام أحد الأشخاص ؛ فقام بضربها وتعذيبها لمدة يومين متصلين عقابا لها على فعلتها وحتى لا تكررها مرة أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها، فقام بإلقائها بجوار الزاوية المخصصة للصلاة بعمارات السد العالى بمنطقة كيما.

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