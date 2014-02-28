تحركات عسكرية روسية باتجاه مدينة “سيفاستوبول” بأوكرانيا

رصدت التقارير الإعلامية الواردة في نبأ عاجل ، أن تحركات عسكرية روسية تجري الآن باتجاه مدينة “سيفاستوبول ” وهي إحدى مدن أوكرانيا وتقع في شبه جزيرة القرم وتتطل على البحر الأسود و تشتهر دائما بأنها مدينة المجد العسكري الروسي ولها أهمية هائلة في تاريخ روسيا العسكري”.

وقالت هيئة ” بي بي سي” مساء اليوم ” السبت ” إن تقارير ، وشهود عيان شاهدوا في إحدى ضواحي “سيفاستوبول” جنودا من أسطول البحر الأسود الروسي، وقد حاصروا حوالي 20 جنديا أوكرانيا في أحد نقاط خفر السواحل”.

وأضافت الهيئة ” أن تقارير إعلامية أمريكية رصدت مشاهدة ما لا يقل عن 9 ناقلات روسية مصفحة تقل جنودا روس يتحركون باتجاه سيفاستوبول لإي أوكرانيا “.. مشيرة إلى أنه تم احتلال أحد مدارج مطار سيفاستوبول وإحدى المحطات التليفزيونية التابعة لها.

أ ش أ