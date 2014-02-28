كوستا البرازيلي فخور باللعب باسم إسبانيا أمام إيطاليا

مدريد، (إفي): أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا اليوم الجمعة عن شعوره بـ"السعادة البالغة" لاستدعائه ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول التي ستواجه إيطاليا وديا يوم الأربعاء المقبل.

كوستا اختار اللعب لإسبانيا على موطنه الأصلي البرازيل.. والمباراة الأولى له مع اللاروخا على حد وصفه سيكون لها "مذاق خاص"، كونها ستقام في معقل فريقه فيسنتي كالديرون.

وقال كوستا في تصريحات نقلها أتليتكو مدريد عبر موقعه الالكتروني: "سعيد للغاية. سيكون

شعورا خاصا بالنسبة لي لأن المباراة ستقام بملعبنا".

وحال مشاركته في المباراة ستكون هذه المناسبة الاولى التي يلعب فيها كوستا بقميص إسبانيا، وذلك بعدما حرمته الإصابة من خوض لقائي غينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا الوديتين في نوفمبر 2013.

وضمت قائمة المدرب فيسنتي ديل بوسكي أيضا لاعبين آخرين من اتلتيكو، وهما خوانفران توريس وكوكي ريسوركسيون.

وقال كوكي: "إنه لشرف أن أتواجد في المنتخب. أنا سعيد للغاية للعب أمام إيطاليا في ملعبنا وأتمنى أن يتكرر استدعائي للاروخا في المستقبل".