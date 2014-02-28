أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوستا البرازيلي فخور باللعب باسم إسبانيا أمام إيطاليا

Google+ Print
كوستا البرازيلي فخور باللعب باسم إسبانيا أمام إيطاليا كوستا البرازيلي فخور باللعب باسم إسبانيا أمام إيطاليا

مدريد، (إفي): أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا اليوم الجمعة عن شعوره بـ"السعادة البالغة" لاستدعائه ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول التي ستواجه إيطاليا وديا يوم الأربعاء المقبل.

كوستا اختار اللعب لإسبانيا على موطنه الأصلي البرازيل.. والمباراة الأولى له مع اللاروخا على حد وصفه سيكون لها "مذاق خاص"، كونها ستقام في معقل فريقه فيسنتي كالديرون.

وقال كوستا في تصريحات نقلها أتليتكو مدريد عبر موقعه الالكتروني: "سعيد للغاية. سيكون

شعورا خاصا بالنسبة لي لأن المباراة ستقام بملعبنا".

وحال مشاركته في المباراة ستكون هذه المناسبة الاولى التي يلعب فيها كوستا بقميص إسبانيا، وذلك بعدما حرمته الإصابة من خوض لقائي غينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا الوديتين في نوفمبر 2013.

وضمت قائمة المدرب فيسنتي ديل بوسكي أيضا لاعبين آخرين من اتلتيكو، وهما خوانفران توريس وكوكي ريسوركسيون.

وقال كوكي: "إنه لشرف أن أتواجد في . أنا سعيد للغاية للعب أمام إيطاليا في ملعبنا وأتمنى أن يتكرر استدعائي للاروخا في المستقبل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب