كارلو أنشيلوتي: لم أتصور أتليتكو يفوز بالليجا

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على منافسه المقبل أتليتكو مساء الأحد المقبل في قمة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتنافس مع أتليتكو وبرشلونة على قمة الليجا في سباق مشتعل هذا الموسم.

يتصدر ريال مدريد بـ63 نقطة، يليه مباشرة أتليتكو وبرشلونة ولكل منهما 60 نقطة.

ويلعب الميرنجي مساء الأحد على ملعب فيسنتي كالديرون، أرض عدوه اللدود في مدريد أتليتكو مساء الأحد.

وقال أنشيلوتي مساء الجمعة: "الموسم مثير للغاية وقوي جدا.. ثلاثة شجعان يتنافسون".

وتابع المدرب الإيطالي "إنها مفاجأة بالنسبة لي، لأن السنوات الماضية شهدت هيمنة من ريال مدريد وبرشلونة فقط على القمة".

وأضاف "لم أكن أتصور فوز أتليتكو بالليجا، لكنه منافس قوي فعلا هذا الموسم".