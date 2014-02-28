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إدارة مطار سيمفيروبل الأوكراني في القرم تعلن إغلاق المجال الجوي

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إدارة مطار سيمفيروبل الأوكراني في القرم تعلن إغلاق المجال الجوي إدارة مطار سيمفيروبل الأوكراني في القرم تعلن إغلاق المجال الجوي

مطار القرم

أعلنت ادارة مطار سيمفيروبل الدولي في القرم عن اغلاق المجال الجوي فوقه، مؤكدة في الوقت نفسه ان المطار نفسه مازال يعمل. وقال مصدر في ادارة المطار مساء الجمعة 28 فبراير ان “المطار يعمل لكن المجال الجوي مغلق”، دون ان يحدد الجهة التي اتخذت هذا القرار والغرض منه.

وأكدت شركة النقل الجوي الحكومية الاوكرانية معلومات اغلاق المجال الجوي فوق المطار، رافضة اعطاء اية توضيحات بهذا الصدد. ويظهر على الشاشة الالكترونية لجدول رحلات المطار حاليا الغاء رحلتين قادمتين احداهما من اسطنبول والاخرى من كييف، اللتين كان يجب ان تصلا في غضون الساعتين القادمتين.

هذا ولم يستطع بسبب ذلك وفد روسي برئاسة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي من مغادرة شبه جزيرة القرم.

 

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