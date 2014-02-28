مستشار سعد الحريري : وثيقة الكنيسة المارونية تصلح كبرنامج حكم

اعتبر داود الصايغ ، مستشار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ، أن وثيقة الكنيسة المارونية “وثيقة بكركي” التي صدرت مؤخرا ليست مجرد شعارا” . بل تصلح لأن تكون برنامج حكم.

قال الصايغ، في تصريح صحفي اليوم، إن سعد الحريري كان اول من رأى فور صدور الوثيقة أنها تصلح لأن تكون خارطة طريق لكل اللبنانيين.

وأشار إلى أن الحريري قال في روما بعد لقائه بالبطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي إنه يجب على الفرقاء السياسيين اللبنانيين أن يكونوا خلية نحل بغية منع حصول فراغ في رئاسة الجمهورية”.

> وقال إن البطريركية المارونية: تنظم اللقاءات لدراسة كيفية ترجمة بنود الوثيقة عبر الحياد واللامركزية الادارية وكيفية تطبيقها عبر بعض التعديلات الدستورية”.

وأشار الصايغ إلى أن” رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ابدى حرصا على تأليف الحكومة بهذا الشكل، وهو تجاوز كل الاعتبارات التي كانت تحول دون التواصل، ولا بد أن ينعكس ذلك على تأمين الاستحقاق الرئاسي.

أ ش أ