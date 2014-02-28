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دجلة تصل أثيوبيا .. وتخوض تدريبها الأساسى غدًا

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دجلة تصل أثيوبيا .. وتخوض تدريبها الأساسى غدًا دجلة تصل أثيوبيا .. وتخوض تدريبها الأساسى غدًا

 

دجلة

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى أديس ابابا ولومي التوجوية بعد رحلة سفر استمرت لمدة 14 ساعة متواصلة بدون “ترانزيت ” لمواجهة “الجمارك ” فى ذهاب دور ال32 بكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية “.

وضمت البعثة 21 لاعبًا هم “عصام الحضري وأمير توفيق والسيد سالم ومحمد عبدالفتاح ومحمد السيد وطه إبراهيم وممدوح خالد وشريف حسام ومصطفي طلعت وحامد فيصل ومصطفي محمود وأكوتي منساه وعبدالله سميروأحمد البحراوي وعبد الفتاح الاغا وصلاح الدين أحمد وجابر سالم وأحمد حجازي وعمرو مرعي”.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأساسى صباح الغد حتى لا يتعرض اللأعبون للأرهاق والتعب

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