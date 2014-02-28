جيلبرتو: اللعب أمام الزمالك بالقاهرة أشبه بالجحيم

حذر نجم الأهلي السابق والدولي الأنجولي سباستيان جيلبرتو فريق بلاده كابوسكورب من مواجهة الزمالك في دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأنجولي يوم 1 مارس في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي بملعب القاهرة الدولي.

وقال جيلبرتو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” “الزمالك فريق صعب على ملعبه، واللعب في ملعب القاهرة الدولي مهمة صعبة للغاية، كأنك ذهبت للجحيم.”

وأضاف “الجماهير في ملعب القاهرة الدولي لا تتوقف عن دعم فريقها ضد المنافس.”

وحول فريق الزمالك أكد النجم الدولي الأنجولي السابق: إنه ” فريق قوي للغاية ويمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين”.

وتابع “من حسن حظ كابوسكورب رحيل محمود عبد الرازق “شيكابالا” عن الفريق لسبورتنج لشبونة.”

وأشار إلى إنه “على كابوسكورب أن يحاول عمل نتيجة إيجابية في القاهرة لو أرادوا التأهل للمرحلة المقبلة.”

ومثل جيلبرتو فريق الأهلي في الفترة من 2002 حتى 2010 وحقق مع الفريق 4 ألقاب لدوري الأبطال الإفريقي.