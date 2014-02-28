مراقب مباراة الزمالك: لا عقوبة على الفريق الأبيض إن حضرت جماهيره

أكد الليبي إبراهيم الجمال مراقب مباراة الزمالك وكابوسكورب الأنجولي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لن يوقع عقوبات على النادي الأبيض، إن حضرت جماهيره المباراة.

هذا ويرفض الأمن المصري حتى الآن حضور الجماهير إلى ملعب مباراة الزمالك وكابوسكورب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ذلك علاء عبد العزيز مندوب اتحاد الكرة في المؤتمر التنظيمي الخاص بالمباراة، مفصحًا “حتى الآن الأمن غير موافق على وجود جماهير”.

لكن حمادة أنور المدير الإداري بالزمالك، رد “اتحاد الكرة لا علاقة له بالأمر.. القصة بيننا والأمن من جهة، وبين النادي والكاف من أخرى”.

وأوضح الجمال في تصريحاته الصحفية “لا يوجد ما يمنع الزمالك من استقبال جماهير بالنظر إلى لوائح الكاف”.

واستدرك “الأمر بين الزمالك والأمن شأن داخلي لا علاقة لنا به”.