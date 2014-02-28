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إيران تعلن إنطلاق المرحلة الثانية من المناورات العسكرية

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إيران تعلن إنطلاق المرحلة الثانية من المناورات العسكرية إيران تعلن إنطلاق المرحلة الثانية من المناورات العسكرية

مناورات إيرانية

إنطلقت في إيران الجمعة 28 فبرايرالمرحلة الثانية من المناورات العسكرية للدفاع عن الاحياء والمناطق في طهران، وذلك بمشاركة كتائب الرد السريع.

وشاركت في هذه المناورات كتائب بيت المقدس وكوثر للرد السريع في ست محافظات هي طهران وقم وسمنان وخراسان الشمالية وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية. وتجري هذه المناورة بصورة متزامنة في المحافظات الست بهدف مواجهه تهديدات الاعداء خاصه أمريكا، حسب ما تقوله طهران.

وقال قائد فيلق “سيد الشهداء” اللواء علي نصيري:” إن التضامن والتلاحم بين الشعب والقيادة العليا للبلاد من أهم مقومات تعزيز قدرات إيران، وأن الشعب الإيراني بقواته المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد”. وأضاف نصيري :” إن 30 كتبية قوامها 8 ألاف من قوات التعبئة تشارك في هذه المناورات”.

 

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