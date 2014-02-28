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القبض علي 5 بتهمة القيام بأعمال عنف بالمنيا

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القبض علي 5 بتهمة القيام بأعمال عنف بالمنيا القبض علي 5 بتهمة القيام بأعمال عنف بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي 5 أشخاص قاموا بأعمال شغب وعنف خلال مسيره للإخوان ،بمركز سمالوط شمال المحافظه وذلك بعد وقوع إشتباكات عنيفه بين قوات الأمن ومنظمي مسيرة الإخوان .
> تلقي اللواء أسامه متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا بتفريق مسيرة للإخوان بسمالوط بقنابل الغاز والقبض علي مثيري الشغب ،حيث أطلق المشاركون في المسيرة الحجارة وطلقات الرصاص في الهواء مما دفع قوات الأمن لمهاجمتهم وإطلاق الطلقات التحذيريه في الهواء ،ودارت عمليات كر وفر واسعه بين المتظاهرين وقوات الأمن تمكنت خلالها القوات من فض المسيرة ،والقبض علي 5 من مثيري الشغب، وبحوزتهم إطارات سيارات ومولوتوف، واشارات رابعه ،وصور للرئيس المعزول .

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