المالكي يأمر برفع كافة صوره من الشوارع

وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم وزارة الداخلية برفع كافة صوره المفردة والمشتركة من الشوارع .

وقال على الموسوي ، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه اليوم الجمعة وزارة الداخلية برفع كافة صوره المفردة والمشتركة من الشوارع.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ، أمر أمس الخميس برفع صور المسؤولين من الشوارع وكافة المواقع وتحت أي عنوان كان.

يذكر أن شوارع العاصمة بغداد والعديد من المحافظات تشهد بروز ظاهرة رفع صور لعدد من المسؤولين في الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في الـ30 من إبريل المقبل.

أ ش أ