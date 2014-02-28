الزمالك يذاكر كابوسكورب بـ”السيديهات “

حصل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو على سيديهات لفريق كابو سكورب بطل أنجولا، قبل مواجهته في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا غدًا فى ذهاب دور الـ32 بدور أبطال أفريقا لكرة القدم، والتى ستقام على ستاد القاهرة فى تمام السابعة إلا ربع .

وقام حمادة أنور المدير الإدارى للفريق باستلامهم من السفارة المصرية بأنجولا، والتى أرسلتها بناء على رغبة الجهاز الفنى، والذى يريد أن يعرف نقاط القوة والضعف للفريق الأنجولي.

ومن المقرر أن يشاهد اللاعبين والجهاز الفنى السيديهات ثم يقوم ميدو بشرحها بطريقه عملية على أرض الملعب.