أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مانشيستر تتعاون مع جوجل لجعل المشجعين حول العالم داخل “أولد ترافورد”

Google+ Print
مانشيستر تتعاون مع جوجل لجعل المشجعين حول العالم داخل “أولد ترافورد” مانشيستر تتعاون مع جوجل لجعل المشجعين حول العالم داخل “أولد ترافورد”

ملعب أولد ترافورد

يتعاون مانشستر يونايتد الإنكليزي مع جوجل عملاق الإنترنت لتمكين مجموعة من عشاقه في جميع أنحاء العالم من متابعة مباراته المقبلة مع ليفربول، كما لو كانوا يجلسون على خط ملعب أولد ترافورد معقل الفريق.

ولتعميق وإثراء إحساس المشجعين ، من المنتظر أن تظهر صورهم في بث مباشر على لوحات الإعلانات الرقمية داخل الاستاد أثناء المباراة المقررة في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 14 مارس المقبل.

وسيتم عرض صور المشجعين عن طريق تقنية “هانغاوت” الخاصة بخدمة “جوجل بلس” الاجتماعية، وهي تقنية دردشة بنظام الفيديو.

ووصفت شركة غوغل هذه الخطوة بأنها “تجربة لمعرفة مستقبل تشجيع الفرق الرياضية”، لكنها ستطبق على نطاق محدود هذه المرة يتضمن ما يتراوح بين 10 و20 مشجعا في الوقت الحالي.

بحسب إحصائيات مانشستر يونايتد ،  فإن هناك أكثر من 650 مليون مشجع للفريق في جميع أنحاء العالم.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا