مانشيستر تتعاون مع جوجل لجعل المشجعين حول العالم داخل “أولد ترافورد”

يتعاون مانشستر يونايتد الإنكليزي مع جوجل عملاق الإنترنت لتمكين مجموعة من عشاقه في جميع أنحاء العالم من متابعة مباراته المقبلة مع ليفربول، كما لو كانوا يجلسون على خط ملعب أولد ترافورد معقل الفريق.

ولتعميق وإثراء إحساس المشجعين ، من المنتظر أن تظهر صورهم في بث مباشر على لوحات الإعلانات الرقمية داخل الاستاد أثناء المباراة المقررة في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 14 مارس المقبل.

وسيتم عرض صور المشجعين عن طريق تقنية “هانغاوت” الخاصة بخدمة “جوجل بلس” الاجتماعية، وهي تقنية دردشة بنظام الفيديو.

ووصفت شركة غوغل هذه الخطوة بأنها “تجربة لمعرفة مستقبل تشجيع الفرق الرياضية”، لكنها ستطبق على نطاق محدود هذه المرة يتضمن ما يتراوح بين 10 و20 مشجعا في الوقت الحالي.

بحسب إحصائيات مانشستر يونايتد ، فإن هناك أكثر من 650 مليون مشجع للفريق في جميع أنحاء العالم.

رويترز