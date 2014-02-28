الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد جلسة تشاور حول أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد، بعد ظهر الجمعة، «اجتماعا خاصا تليه مشاورات في نيويورك حول الوضع في أوكرانيا»، وكانت ليتوانيا، التي تتسلم رئاسة المجلس الدورية لفبراير، دعت لعقد هذا الاجتماع.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، مارتن نيسيركي، إن «مجلس الأمن سيعقد اجتماعا خاصا تليه مشاورات لمناقشة الوضع في أوكرانيا».

وأفاد دبلوماسيون أن اجتماع سفراء الدول الـ15 سيكون مغلقا، وسيستمعون إلى كلمة لسفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، وكلمة أخرى للأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية، جيفري فيلتمان.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيصدر أي إعلان عن هذا الاجتماع «لأن العواصم غير راغبة بالضرورة بمعالجة هذا الملف في نيويورك»، حسب ما نقل دبلوماسي في المجلس.