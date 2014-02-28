اغتيال عقيد بالجيش الليبي في بني غازي

اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم ، ضابطاً بالجيش الليبي بمدينة بنغاري جراء إطلاق النار عليه بمنطقة الحدائق.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي إبراهيم الشرع ، في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن” مسلحين مجهولين استهدفوا عقيد بالدعم الألكتروني في الجيش الليبي بمدينة بنغازي ، يدعى ونيس البرغثي بإطلاق النار عليه بمنطقة الحدائق ، ما ادي إلي أصابته ونقله إلي المستشفى ، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وأضاف الشرع أن سيارة المسلحين لاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتهم الإرهابية ، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ السلطات المختصة وجاري التحقيق .

وفي السياق ذاته ، أكد هاني العريبي مسئول العلاقات العامة بمستشفي الهواري ل (أ ش أ) وصول العقيد ونيس البرغثي الي مستشفى الهواري بمدينة بنغازي مصابا برصاصة في راسه ، ما أدي الي دخوله غرفة العمليات إلي أنه لفظ انفاسه الأخيرة أثناء إجراء العملية .