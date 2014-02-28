"الصحة": سحب عينات من المتوفاة بأسيوط للتأكد من إصابتها بـ"كورونا"

أكد الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى، لـ"اليوم السابع"، أن السيدة التى توفيت اليوم الجمعة، بمستشفى أسيوط الجامعى، مشتبه أن يكون سبب وفاتها هو إصابتها بفيروس كورونا، لكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.

وأضاف أن حالة الوفاة لسيدة عمرها 56 عاما، قدمت أمس من المملكة العربية السعودية بعد أدائها للعمرة، وتم حجزها بالمستشفى لإصابتها بالتهاب رئوى، وتم الحصول على عينات منها لتحليلها لكن لم يتم التأكد حتى الآن من إصابتها بفيروس كورونا أم لا.

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