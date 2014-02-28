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وزيرة البيئة للإعلامية لبنى عسل: خبر استقالة الحكومة فاجأنى

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وزيرة البيئة للإعلامية لبنى عسل: خبر استقالة الحكومة فاجأنى وزيرة البيئة للإعلامية لبنى عسل: خبر استقالة الحكومة فاجأنى

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن خبر استقالة حكومة الببلاوى كان مفاجئا لها، موضحة أنها لم تحضر الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لأنها كانت خارج البلاد مع ابنتها وعلمت بالخبر من أحد الصحفيين، لافتة إلى أن مجلس الوزراء حاول الوصول لها لإبلاغها ولكن لم يستطيعوا.

وأضافت ليلى خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن وزراء حكومة الببلاوى قدموا الكثير والوضع الأمنى أصبح أفضل من ما كان عليه عقب فض اعتصامى الرابعة والنهضة، مشيرة إلى أنه دائما كان هناك تعبير عن الاستياء من يوميا فى وسائل الإعلام المختلفة.

وحول حديث المهندس إبراهيم محلب بأن وزراء حكومته فى الشارع للتواصل مع الجماهير، أشارت وزيرة الدولة لشئون البيئة إلى أن المعنى المراد من ذلك التصريح هو تطبيق القرارات على أرض الواقع بشكل فعلى ومتابعة نتائجه باستمرار.

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مصر 365

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