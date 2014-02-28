وزيرة البيئة: حكومة الببلاوى لم تسوق إعلاميا بالشكل الجيد

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تقم بالتسويق الإعلامى الجيد لها أثناء عملها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء صرف ملايين الجنيهات على البنية الأساسية والمشاريع التى تخص المواطن المصرى.

وأضافت ليلى خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوضع الأمنى كان الحيز الأكبر لمجلس الوزراء، إضافة إلى مواجهة الهجوم والضغوط الدولية على الحكومة باستمرار، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء لم ينجحوا فى التواصل مع المواطن المصرى.

وحول اتهام حكومة الببلاوى بأنها كانت فى "جزيرة منعزلة" أشارت وزيرة الدولة لشئون البيئة، إلى أنه كلام غير صحيح، موضحة أن الوزراء كانوا فى تعاون مستمر فيما بينهم، لافتة إلى أن وزارة البيئة لا يمكن أن تكون فى جزيرة منعزلة لأنها وزارة تنسيقية ومرتبطة بالوزارات المختلفة.