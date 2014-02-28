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كردون أمنى بمزلقان عين شمس للبحث عن ملثمين أصابوا المارة بالرصاص

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كردون أمنى بمزلقان عين شمس للبحث عن ملثمين أصابوا المارة بالرصاص كردون أمنى بمزلقان عين شمس للبحث عن ملثمين أصابوا المارة بالرصاص

أطلق ملثمون يستقلون دراجة نارية، مساء اليوم الجمعة، عدة أعيرة نارية فى محاولة لاستهداف قوات الأمن المتواجدة بجوار مزلقان عين شمس، فيما تسبب إطلاق النار فى إصابة عدد من المواطنين كانوا متواجدين بأحد الكافيتريات المجاورة مزلقان عين شمس.

وأطلقت قوات الأمن عدة أعيرة نارية فى الهواء، فيما لاذ الملثمون بالفرار، وأغلقت قوات الأمن الطريق لعمل كردون أمنى للبحث عن الملثمين بالمنطقة.

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