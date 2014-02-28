مسئولون عرب سابقون يبحثون فى القاهرة لغز وفاة ياسر عرفات

وصل إلى القاهرة عدد من المسئولين العرب السابقين فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشاركون خلالها فى اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات" بعد غد الأحد، بمقر جامعة الدول العربية لبحث أسباب وفاة الرئيس الراحل الفلسطينى ياسر عرفات.

وصرحت مصادر مسئولة بالسفارة الفلسطينية لدى مصر كانت فى استقبال الوفود وصل " الهادى البكوش " رئيس وزراء تونس الأسبق قادما من تونس و"يحيى يخلف" وزير الثقافة الفلسطينى السابق وانتصار الوزير" وزيرة الشئون الاجتماعية الفلسطينية السابقة.

وقالت المصادر، إن نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية و"عمرو موسى" الأمين السابق والرئيس الشرفى للمؤسسة سيشاركان فى الاجتماع.