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نادى القضاة: أبلغنا رئيس الوزراء ضرورة استمرار وزير العدل الحالى

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نادى القضاة: أبلغنا رئيس الوزراء ضرورة استمرار وزير العدل الحالى نادى القضاة: أبلغنا رئيس الوزراء ضرورة استمرار وزير العدل الحالى

أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى أبلغ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، برغبة القضاة فى بقاء المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فى منصبه فى الجديدة برئاسة "محلب".

وقال "السروجى" لـ"اليوم السابع" إن مجلس إدارة النادى سيبحث فى اجتماعه الذى سيعقده مساء غد، السبت، تداعيات عدم التوافق على تعيين وزير العدل فى الحكومة الجديدة، وسبل تأمين القضاة خلال عملهم بالمحاكم فى ضوء الاعتداءات التى تعرض لها العديد من المحاكم خلال الفترة الماضية.

وأضاف "السروجى" أن تغيير وزير العدل المستشار "عبد الحميد" سيحدث خللا فى العمل بوزارة العدل، موضحا أنه يجب استمرار "عبد الحميد" فى الوزارة حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل حكومة جديدة من خلال الرئيس القادم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى سيبحث خلال الاجتماع كل المستجدات على الساحة القضائية فى الفترة المقبلة، ومنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتحديات التى تواجه القضاة.

ولفت عضو مجلس إدارة نادى القضاة إلى أن المستشار أحمد الزند عرضت عليه تولى وزارة العدل فى الحكومة الجديدة، عقب استقالة حكومة "الببلاوى"، ولكنه رفض، مرجحا استمرار المستشار عادل عبد الحميد فى الوزارة، حرصا على عدم اختلال العمل ولعدم الحاجة لتغيير "عبد الحميد" حاليا، خاصة أنه مشهود له من جميع القضاة.

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مصر 365

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