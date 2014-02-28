مظاهرة لعمال "الحديد والصلب" للمطالبة بتفعيل اتفاقهم مع الحكومة غدا

قال محمد عمر أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، إن عمال الشركة سيعاودون الإضراب غدًا، للمطالبة بتفعيل الاتفاق مع الحكومة الذى تم من قبل وصرف مستحقات العمال من صندوق الزمالة وإحالة المتسببين فى خسارة الشركة إلى النيابة العامة، وتحديد موعد لصرف باقى مستحقات العاملين من مكافأة الأرباح الثلاثة أشهر والفروق وتشغيل الشركة بكامل طاقتها.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم سيطالبون أيضًا بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيله حسب نص الاتفاق مع الحكومة ومحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة التى بلغت 529 مليون جنيه، بالإضافة إلى الوقف الفورى للقرارات التعسفية التى صدرت ضد عمال الشركة.

جدير بالذكر، أن عمال الصلب كانوا قد اعتصموا بشهر ديسمبر الماضى، للمطالبة بصرف 16 شهر الأرباح المتأخرة، وإقالة رئيس الشركة، ولم يتم الاستجابة سوى لمطلبهم الأول بصرف 13 شهرًا من أرباحهم فقط.