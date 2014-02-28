كاكا: مباراة ميلان ويوفنتوس هي الدربي الحقيقي لإيطاليا

(/أ ش أ/) - أعرب النجم البرازيلي كاكا لاعب ميلان عن اعتقاده بأن لقاء يوفينتوس والروسونيري هو الدربي الحقيقى في إيطاليا.

ويلتقى السيدة العجوز مع ميلان مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في الوقت الذي يقبع فيه رفاق كاكا في منتصف الجدول وسط مشكلات عديدة.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب.

وقال كاكا لشبكة سكاي سبورت 24: "اللقاء أمام يوفينتوس هو دربي الكرة الإيطالية".

وتابع "إنه دربي دولي.. ولقاء نشعر به بالقوة كلاعبين ونفس الأمر ينطبق على وسائل الإعلام والجماهير" .

وأضاف اللاعب البرازيلي الدولي "نعيش طوال الأسبوع فى انتظار هذا الدربي، ونأمل في أن نتمكن من كتابة صفحة صغيرة أخرى في تاريخ ميلان.. ونقول إننا لعبنا مباراة عظيمة أمام منافس عظيم".

وأكد كاكا أن هزيمة يوفينتوس ستعطى الميلان دفعة قوية حتى نهاية الموسم رغم ما يضمه الفريق من مواهب عديدة وتمتعه بمستوى أداء قوي.