مظهر شاهين لـ«أردوغان» وأمير قطر: «هنلبسكم بدل رقص»

رفض الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، تدخلات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أرودغان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الشؤون الداخلية لمصر، قائلا «هنلبسكم بدل رقص وصاجات».

وأضاف «شاهين» في برنامجه «مع الشعب» على فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة: «هنبعت لكم أصغر لعيب عندنا وهنلبسكم بدل رقص وصاجات ونلعبكم ع الشناكل»، كما انتقد تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي، لصحيفة قطرية، قال خلالها إن «قطر أطعمتنا من جوع وأمّنتنا من خوف، نستمتع فيها بالرخاء والأمن، وندعو الله أن يحفظها أميرًا وشعبًا وحكومةً».

وعلق «شاهين» على دعوة منسوبة لحركة حماس باقتحام معبر رفح، وتواجد أنصارها قرب المعبر، الجمعة، قائلا «اوعى تفكر يا هنية (إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في غزة) إن إنتوا وشوية الناس اللي وراك اللي هيفكر يلعب مع مصر اللعبة الدنيئة بيلعب في عداد عمره، إنتوا يا هنية مش قد مصر ولا قد الجيش المصري، يوم ما تفكروا هتلاقوا موقف صارم وحازم وعنيف من الشعب والجيش المصري، لموا العيال اللي معاكم وروحوا».

وتابع: «أنت عارف يا هنية وأنا عارف إن إسرائيل وراكم، اللى ميعملش حساب لمصر هنعرفه قيمته كويس قوي، مفيش صرصار يهزر مع أسد»، حسب قوله.

وذكر أن «حماس شوكة في ظهر الأمة العربية والقضية الفلسطينية وفي ظهر فلسطين»، معتبرًا أن «أول خطوة لتحرير بيت المقدس هو القضاء على حماس، قبل ما تفكروا تقضوا على اليهود اقضوا على حماس، لأنها تعطل القضية الفلسطينية». واستدرك «أتكلم كلام من قلبي وماليش علاقة ولا مصالح بحد».