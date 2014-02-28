بالفيديو.. سائقو النقل العام بشبرا الخيمة يطالبون بنقل الموقف العشوائى

طالب سائقو هيئة النقل العام بمدينة شبرا الخيمة، المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، بسرعة التدخل ونقل الباعة الجائلين من داخل موقف أتوبيسات الهيئة ونقل سيارات ميكروباص "المؤسسة – بيجام" للموقف المخصص لهم بسبب عدم قدرتهم على قيادة أتوبيسات الهيئة بذلك الموقف، والذى يوجد به 15 خطا، ولا يستطيع سائق الأتوبيس الدخول أو الخروج به من الميدان، نظرا لكثرة وجود الأكشاك غير المرخصة والباعة الجائلين.

وقال ناظر محطة أتوبيسات هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع" الأتوبيسات ما بتعرفش تخرج من الموقف بسبب الباعة الجائلين والمقاهى والأكشاك غير المرخصة، بالإضافة إلى وجود سيارات ميكروباص "المؤسسة – بيجام" تقف فى الطريق بالرغم من وجود موقف مخصص لهم، ويقوم قائدوها بالتعدى على سائقى الهيئة "بالسنج والمطاوى"، وهو ما حدث أكثر من مرة، قائلا "تركنا المحطة أكثر من سنة بسبب سائقى ميكروباصات بيجام"، وقمنا بإبلاغ الشرطة ومسئولى حى غرب شبرا الخيمة، ولم يتدخل أحد منهم لحل تلك الأزمة التى يعانى منها السائقون والمواطنون، بسبب الكارثة المرورية بموقف "المؤسسة – بيجام" أمام طريق بيجام الذى أصبح شبحا للموت يطارد جميع العابرين منه.

ورصد "اليوم السابع" معاناة سائقى هيئة النقل العام والمواطنين الذين يعيشون فيها يوميا بسبب إهمال المسئولين عن حى شبرا الخيمة وإدارة المرور التى لم تقم بتكليف أحد أفراد المرور لتنظيم سير السيارات التى تسير فى عشوائية بميدان المؤسسة بيجام، وبشارع طريق بيجام خاصة وأنه يوجد موقف لسيارات هيئة النقل العام لا يستطيع قائدوها السير فيه بسبب تلك العشوائية وموقف آخر للسيارات الميكروباص التى لا يقوم قائدوها بالالتزام بالموقف المخصص لهم، ويقفون فى أطراف الشوارع غير عابئين بما يعانيه المواطنون من تهورهم فى قيادة السيارات، ويوجد العديد منهم لا يحمل رخصا للقيادة، وأطفال يقودون بعض هذه الميكروباصات، مما يهدد حياة المواطنين بالقتل تحت عجلات تلك السيارات التى غالبا يفر قائدها بالهروب فى معظم الحوادث التى حدثت وراح ضحيتها أطفال.

وطالب سائقو النقل العام وأهالى المنطقة بسرعة تدخل اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، واللواء محمود شحاتة مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الحملات المرورية وتعيين شرطى مرور للوقوف فى ذلك الميدان وطريق بيجام لإنقاذهم من شبح الموت الذى يتعرضون له يوميا من السيارات التى أصبحت كابوسا مرعبا، خاصة وأن الآلاف من تلاميذ المدارس يضطرون للعبور من الميدان لانتظار السيارات الأجرة لتوصيلهم، ولا يوجد أى أحد من رجال المرور لتنظيم حركة سير السيارات، كما طالبوا المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بالتدخل لنقل الباعة الجائلين الذين يعوقون حركة المرور بتواجدهم فى كل شبر من الميدان ورصف طريق بيجام، ونقل سائقى الميكروباص من الموقف العشوائى للموقف المخصص لهم.