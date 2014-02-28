2 مارس.. مؤتمر صحفى لـ"العربية للأجهزة العليا للرقابة" بشرم الشيخ

يعقد الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤتمرا صحفيا خاصا باجتماع المجلس التنفيذى الخمسين فى لجنة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة فى دورته الخمسين "الأربوساى".

وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مصر ستستضيف عددا كبيرا من المسئولين عن الأجهزة الرقابية فى الدول عربية، للمشاركة فى مؤتمر "الأربوساى" الذى من المقرر عقده فى الفترة من يوم 2 إلى 7 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء عبد المؤمن فودة محافظ جنوب سيناء.

ويشارك فى المؤتمر المسئولون عن ديوان المحاسبات السعودى والكويتى والإماراتى والبحرينى، ورؤساء الأجهزة الرقابية بدولة لبنان وفلسطين وسوريا وليبيا وتونس.