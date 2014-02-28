غدا.. مذكرة تعاون بين السياحة ومحافظة البحر الأحمر لتأهيل ذوى الإعاقة

يشهد وزير السياحة هشام زعزوع، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومحافظة البحر الأحمر، ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة ابتسامة، وذلك غدا السبت.

تهدف المذكرة إلى تأهيل شباب ذوى الإعاقة ومساعدتهم ليصبحون طاقة منتجة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم فى القطاع السياحى والعمل على التطبيق الفعلى لقانون العمل الخاص بتوظيف 5% من ذوى الإعاقة فى المنشآت السياحية.

وتم اختيار محافظة البحر الأحمر لتكون أولى المحافظات التى تعمل على تفعيل قانون العمل الخاص، بتوظيف 5% من ذوى الإعاقة فى القطاع السياحى واستكمال نسبة العمالة الجادة والمنتجة من ذوى الإعاقة فى كل المنشآت السياحية فى المحافظة، على أن تعمم التجربة تدريجيًا فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية والقطاعات المختلفة للسياحة.