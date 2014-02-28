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شيخ الأزهر يحذر التكفيريين من نتيجة فتواهم

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شيخ الأزهر يحذر التكفيريين من نتيجة فتواهم شيخ الأزهر يحذر التكفيريين من نتيجة فتواهم

حذر شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التكفيريين من نتيجة إصرارهم على الفتوى وتعمدهم تكفير الآخرين دون دليل.

وقال الطيب، فى حديث خاص للتليفزيون المصرى بث اليوم الجمعة، "إن التكفير حق لله سبحانه وتعالى وليس حق للعباد"، موضحاً أن دليل التكفير لابد أن يكون قطعيا لا تفسير فيه ولا تأويل.

وأضاف: أنه "طالما أنه ليس من حق الأفراد أن يحكموا بالكفر على شخص معين، فإن الحكم بذلك يقتصر على أولى الأمر "القاضى" على سبيل المثال طبقا للشريعة الإسلامية المأخوذ بها فى هذا المجال إن وجد".

وشدد الإمام الأكبر، أن العلماء وضعوا شروطا محكمة لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها بشأن أحكام التكفير.. وقال "الذى يجوز عليه التكفير يكون من خلال الأحكام القضائية، كما أوضحنا، وأن يكون "القاضى" عالما بالشىء الذى يفتى فيه ويعلم علم اليقين أنه مكفر فى الإسلام كالذى ينكر أصلا من أصول الإسلام عن عمد غير مضطر".

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مصر 365