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“كمال بن كوسة” ينسحب من انتخابات الرئاسة الجزائرية واصفاً إياها ب ” تحصيل حاصل”

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“كمال بن كوسة” ينسحب من انتخابات الرئاسة الجزائرية واصفاً إياها ب ” تحصيل حاصل” “كمال بن كوسة” ينسحب من انتخابات الرئاسة الجزائرية واصفاً إياها ب ” تحصيل حاصل”

اكمال بن كوسة-الخبير الاقتصادي

أعلن الخبير الاقتصادى كمال بن كوسة ، اليوم انسحابه من السباق الرئاسى ، مرجعا ذلك إلى اعلان الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقه ، ترشحه لفترة رئاسة رابعة وهو ماوصفه بأنه “إهانة للكرامة” الجزائرية وعدم ترك النظام للشعب حرية اختيار رئيسه.

ورأى بن كوسة اليوم ، أن الانتخابات الرئاسية القادمة “تحصيل حاصل ” و”مغلقة تماما ” كما أنها تضع الجزائر فى مأزق سياسى واقتصادى خطير، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية كان يمكن أن تكون فرصة للمصالحة بين ” الدولة و الشعب” ولكنها أفرغت من مضمونها باسم ” توازن القوى “.

يذكر فى هذا الصدد ، أن كما بن كوسة فرنسى جزائرى وهو رجل أعمال ومدير فى المؤسسة اللندنية “جولدنبرغ هامير” وكان يتوق إلى ارساء نظام ديمقراطى فى الجزائر كما كان يعتزم تشكيل حزب سياسى مستقبلا.

أ ش أ

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