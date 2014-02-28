“إخوان” الإسكندرية تعلن مقتل شاب أثناء فض اشتباكات “السيوف” .. والأمن ينفي

أعلن التحالف الوطنى التابع لتنظيم الإخوان المسلمين عن وفاة “عبد الرحمن مصدق” طالب ثانوى، وذلك أثناء فض اشتباكات منطقة “السيوف شماعة” بشرق الإسكندرية، وإصابة أخرين منهم، وقاموا بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” توجد به لقطات للمتوفى ومعه أسرته.

وكانت عدة مسيرات ،قد خرجت بشرق وغرب المدينة،لتدعو إلى الحشد يوم 7مارس القادم ضد الأحكام القضائية الأخيرة على عدد من المتهمين المنتمين إلى الإخوان.

بينما نفى اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية وفاة أى شخص أثناء فض الاشتباكات وعدم ورود أنباء عن إصابات، مؤكداً أن تنظيم الإخوان تفرقت مسيرتهم وفروا هاربين إلى الشوارع الجانبية عندما شاهدوا سيارات الشرطة.