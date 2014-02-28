بالصور .. مسيرة بكفر الفقهاء بطوخ لتأييد المعزول

نظم العشرات من أهالى عزبة كفر الفقهاء بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية ، مسيرة منددة بالنظام الحالى حملت شعار “لن يحكمنا الفسدة”، التي دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية .

> حيث انطلقت المسيرة من أمام مسجد الرحمن بالقرية، حيث ردد المشاركون فى المسيرة هتافات ضدد خارطة الطريق ومؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ،مثل “بالروح بالدم نفديك يااسلام “،و “يسقط يسقط حكم العسكر” .