ليبي يجدد تعاقده مع جوانزو الصيني 3 سنوات

مدد الإيطالي مارتشيلو ليبي، المدير الفني لجوانجزو إيفرجراندي الصيني منذ 2012 ، تعاقده مع النادي حتى 2017.

وقالت مصادر من حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة آسيا اليوم إن راتب المدرب سيبقى نحو عشرة ملايين يورو في الموسم، وذلك بعد أن قاده الإيطالي المخضرم للقب الدوري المحلي في الموسمين الأخيرين، فضلا عن الكأس في عام 2012 ثم اللقب القاري 2013 ، وهو ما ألحقه بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية الأخيرة بالمغرب.

ودارت شائعات خلال الأيام الماضية بأن موسم 2014 الذي ينطلق الأسبوع المقبل سيكون هو الأخير للمدرب الإيطالي في الصين، وربما في مشواره كله، حيث رفض ليبي “65 عامًا” عرض التجديد في البداية، متعللا بشعوره بالإرهاق عقب الموسم الماضي.

لكن ليبي غير رأيه بعد مباراة الأسبوع الماضي التي جمعت بين جوانجزهو وملبورن فيكتوري الأسترالي قاريًا، بحسب ما ذكرته مصادر من النادي أكدت أن ليبي “اعتاد الحياة في كانتون، ويحب المدينة”.

وجعل ليبي، المتوج بطلا لكأس العالم لكرة القدم مع إيطاليا في 2006 ، من جوانجزهو إيفرجراندي -الفريق الذي كان في الدرجة الثانية قبل أربعة أعوام – أحد أقوى الأندية الآسيوية، والمهيمن على الدوري الصيني، الذي توج بلقبه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وخسر الفريق هذا الموسم أحد أبرز نجومه، الأرجنتيني داريو كونكا، لكنه حاول تعويض غيابه بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإيطالي أليساندرو ديامانتي، الذي سجل في مباراته الأولى هدفين في شباك ملبورن فيكتوري.